Вопрос о комбинезонах министру задали гости студии, которые отметили, что средства на борьбу с коронавирусом и защиту врачей израсходованы не полностью.
По словам Степанова, строительные комбинезоны дешевле, но такого же качества, как и медицинские.
«Сэкономили деньги? Очень хорошо. Дам распоряжение ДП медицинских закупок, чтобы сделали из этого свои выводы. И дополнительно разберусь, почему при одинаковом качестве их стоимость дороже, чем вы закупили», — саркастически ответил Степанов.
Ранее министр озвучил стоимость лечения одного пациента с коронавирусом — сумма колеблется от 13 до 45 тыс. гривен. Он также отметил, что украинцев не могут заставить самостоятельно покупать лекарства для лечения COVID-19 — их обязано оплатить государство.