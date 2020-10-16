Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему вместо медицинских комбинезонов врачам, работающим с зараженными COVID-19 пациентами, закупили строительные. Об этом он рассказал 15 октября в эфире ток-шоу «Право на власть»

Против России, Евросоюза и украинской оппозиции: как националисты на марше коронавирус разносили © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По словам Степанова, строительные комбинезоны дешевле, но такого же качества, как и медицинские.

«Сэкономили деньги? Очень хорошо. Дам распоряжение ДП медицинских закупок, чтобы сделали из этого свои выводы. И дополнительно разберусь, почему при одинаковом качестве их стоимость дороже, чем вы закупили», — саркастически ответил Степанов.

Ранее министр озвучил стоимость лечения одного пациента с коронавирусом — сумма колеблется от 13 до 45 тыс. гривен. Он также отметил, что украинцев не могут заставить самостоятельно покупать лекарства для лечения COVID-19 — их обязано оплатить государство.