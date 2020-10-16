По ее словам, темы пяти вопросов, на которые предстоит ответить гражданам, выбирал лично Зеленский, а вот опрашивать людей будут специалисты в этом деле.
«Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», — сказала Кравчук.
Она заверила, что финансировать работу планируют «неравнодушные» меценаты средствами «украинского происхождения». При этом, по словам Кравчук, ответственность за опрос несет его инициатор, так что все «страшилки в ближайшее время будут развеяны».
Представитель партии уточнила также, что юридически опрос будет закреплен в форме представления соответствующего законопроекта.
Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Владимир Зеленский анонсировал во вторник, 13 октября.
Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто оценил, что стоимость анонсированного Зеленским опроса в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.