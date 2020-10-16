Проводить всенародный опрос в день местных выборов 25 октября на Украине планируют на деньги «неравнодушных людей», и в самое ближайшее время гражданам представят общественную организацию, которая задаст украинцам пять вопросов. Об этом рассказала зампредседателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире «Громадського радио» 15 октября

По ее словам, темы пяти вопросов, на которые предстоит ответить гражданам, выбирал лично Зеленский, а вот опрашивать людей будут специалисты в этом деле.

«Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», — сказала Кравчук.

«Это трюк»: политолог объяснил, зачем Зеленскому понадобился опрос на местных выборах © president.gov.ua

Представитель партии уточнила также, что юридически опрос будет закреплен в форме представления соответствующего законопроекта.

Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Владимир Зеленский анонсировал во вторник, 13 октября.

Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто оценил, что стоимость анонсированного Зеленским опроса в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.