По его словам, в стране уже полтора-два месяца нет такой опции как обязательное подтверждение диагноза ПЦР-тестированием.
«По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи. Это все внесено в стандарт. По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными за подтвержденного диагноза COVID-19. Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека», — сказал Степанов.
За последние сутки на Украине коронавирус диагностировали у 5992 человек. Общее число случаев заражения достигло 287 231.