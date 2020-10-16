На Украине уже полтора-два месяца ставят диагноз «коронавирус» без положительного ПЦР-теста – врачи определяют заболевание по симптоматике. Об этом 15 октября в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава Минздрава Максим Степанов

Нищета, депрессия, алкогольная зависимость: неочевидные последствия коронавируса © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

«По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит соответствующая госпитализация и процесс лечения. Это вопрос, который должны на месте решать врачи. Это все внесено в стандарт. По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными за подтвержденного диагноза COVID-19. Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека», — сказал Степанов.

За последние сутки на Украине коронавирус диагностировали у 5992 человек. Общее число случаев заражения достигло 287 231.