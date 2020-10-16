«В тарифе, заложенном на лечение больных COVID-19, сумма средств составляет от 13 до 45 тысяч гривен», — сказал министр.
По словам Степанова, предельная сумма была увеличена, поскольку некоторые пациенты нуждаются в дорогостоящем лечении с применением кислорода.
Он также отметил, что некоторые больницы, которые получили средства на лечения пациентов с COVID-19, их не используют и заставляют пациентов покупать лекарства самостоятельно. Министр подчеркнул, что это недопустимо.
За последние сутки на Украине коронавирус диагностировали у 5992 человек. Общее число случаев заражения достигло 287 231.