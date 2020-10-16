Лечение каждого пациента с коронавирусом на Украине обходится государству в 45 тысяч гривен (около 124 тыс. рублей). Об этом 15 октября в эфире шоу «Право на власть» рассказал глава Минздрава Максим Степанов

Украина.ру на Youtube Российская вакцина: готовы ли украинцы отступить от принципов? - видео