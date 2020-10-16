Власти Мариуполя Донецкой области Украины и действующий мэр города Вадим Бойченко пытаются снять с местных выборов кандидата на пост мэра от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Владимира Клименко. Об этом 15 октября сообщили на сайте ОПЗЖ

ОПЗЖ догоняет «Слугу народа» в рейтинге - опрос © CC0, Pixabay Он добавил, что иск подан от имени жителя поселка Старый Крым и носит явно заказной характер. «Представители партии войны пытаются таким манипулятивным способом выбить команду ОПЗЖ из предвыборной гонки», — отметил оппозиционер. Клименко заявил, что никогда не скрывал своего мнения о важности восстановления торгово-экономических отношений с Россией, так как это, по его мнению, позволит создать новые рабочие места и обеспечить работой промышленность Донбасса. &lt;br /&gt;