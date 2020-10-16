По словам Клименко, в Донецкий окружной административный суд подан иск о снятии его и всей команды ОПЗЖ с местных выборов в Мариуполе за обещание восстановить экономические связи с Россией. Власти расценили его как «посягательство на территориальную целостность Украины».
Он добавил, что иск подан от имени жителя поселка Старый Крым и носит явно заказной характер.
«Представители партии войны пытаются таким манипулятивным способом выбить команду ОПЗЖ из предвыборной гонки», — отметил оппозиционер.
Клименко заявил, что никогда не скрывал своего мнения о важности восстановления торгово-экономических отношений с Россией, так как это, по его мнению, позволит создать новые рабочие места и обеспечить работой промышленность Донбасса.