После отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова страна утратит последний центр легитимной политической силы и приблизится к гражданской войне. Об этом сообщил 15 октября руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, передает lenta.ru

Вассерман объяснил, почему РФ болезненно переживает события в Киргизии и Карабахе © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк словам, парламент страны утратил дееспособность еще раньше — законодательный орган распался на группы в зависимости от региональной, партийной или клановой принадлежности.

С отставкой главы государства возможность нормализовать ситуацию в Киргизии сошла на нет, считает эксперт.

Он добавил, что бывший президенты страны Садыр Жапаров, освобожденный демонстрантами из СИЗО и получивший должность премьер-министра, не окажется способным объединить жителей страны.

Кроме того, пока политические элиты заняты борьбой за власть, общество остается один на один со своими проблемами. Например, с эпидемией коронавируса.

Накануне Жапаров заявил о передаче ему полномочий ушедшего в отставку президента Сооронбая Жээнбекова. По закону полномочия президента в случае его отставки должен исполнять спикер парламента, то есть Канат Исаев. Однако он отказался от этого, утверждает Жапаров.