Машину кандидата в депутаты горсовета украинского Запорожья обстреляли, предположительно, из пневматической винтовки. Об этом 15 октября сообщила Нацполиция области

Российскую певицу в Карабахе обстреляли азербайджанские военные © vk.com, Юлия Чичерина

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.

«Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно. В ходе проведения первоочередных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель 1979 года рождения. При проведении неотложных осмотров из его домовладения по улице Частной изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, был поврежден автомобиль кандидата в депутаты», — уточнили в Нацполиции.

Хулигана доставили в Коммунарское отделение полиции для дачи объяснений.