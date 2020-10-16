«В дежурную часть Коммунарского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от кандидата в депутаты городского совета… о том, что на улице Частной неизвестный из неустановленного предмета осуществил выстрел в сторону ее автомобиля Volkswagen Caddy», — говорится в материале силовиков.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.
«Пострадавших нет, в автомобиле повреждено правое пассажирское окно. В ходе проведения первоочередных мероприятий личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель 1979 года рождения. При проведении неотложных осмотров из его домовладения по улице Частной изъята пневматическая винтовка, из которой, по предварительным данным, был поврежден автомобиль кандидата в депутаты», — уточнили в Нацполиции.
Хулигана доставили в Коммунарское отделение полиции для дачи объяснений.