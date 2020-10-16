«Мы не собираемся вести какие-либо боевые действия в отношении Украины, и в Киеве все об этом знают. Именно поэтому секретарь СНБО несет весь этот бред, демонстрируя свое тактическое и военное невежество. Какие солдаты? Какой опыт на Донбассе? Россия относится к продвинутым в военном плане державам, которые не вводят армии до тех пор, пока с безопасного расстояния не расстреляют все объекты противника, представляющие угрозу», — сказал Бальбек.
Он добавил, что представителя украинского СНБО «заклинило» на гражданской войне в Донбассе, которую он считает вершиной украинского военного мастерства.
Накануне Кривонос заявил, что военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны «огромными потерями» и «потоком гробов». Он в который раз обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине.
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины. Киев ранее неоднократно обвинял российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.