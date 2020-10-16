Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал бредом высказывания заместителя секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса о ситуации в Донбассе. Об этом 15 октября сообщает РИА Новости

Замсекретаря СНБО Украины пригрозил России «потоком гробов» © Сергей Кривонос. Facebook сказал Бальбек.

Он добавил, что представителя украинского СНБО «заклинило» на гражданской войне в Донбассе, которую он считает вершиной украинского военного мастерства.

Накануне Кривонос заявил, что военное противостояние между Москвой и Киевом будет чревато для российской стороны «огромными потерями» и «потоком гробов». Он в который раз обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины. Киев ранее неоднократно обвинял российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.