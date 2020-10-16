Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос 15 октября в интервью «Обозревателю» пригрозил России «потоком гробов» и напомнил о войне в Чечне

«Неожиданно?» Кандидат Кривонос отказался от участия в выборах в пользу Порошенко © Сергей Кривонос. Facebook

По словам Кривоноса, для Москвы не является проблемой «ментально начать полномасштабную агрессию» против Киева.

«Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого», — добавил замсекретаря СНБО.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.