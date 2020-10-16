Простым людям в странах-членах ЕАЭС кажется, что это объединение относится к большой политике и мало связано с их жизнью. На самом деле это не так. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Сафранчук в комментарии РИА Новости

Суздальцев объяснил, почему членство Киргизии в ЕАЭС провоцирует антироссийские настроения © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что подписание договора о создании ЕАЭС практически совпало с обострением мировой обстановки, когда после украинского кризиса 2014 годов значительно ухудшились отношения между Россией и Западом.

«На этом фоне были разговоры о будущем евразийской интеграции. Но на самом деле ЕАЭС создавался, чтобы не отгородиться от мира, а чтобы снизить риски глобализации, столь очевидные после кризиса 2008-2009 годов, и успешно в ней участвовать, в конечном счете, чтобы вместе богатеть», — пояснил Сафранчук.

Политолог добавил, что все это касается простых людей, и чем сильнее они это почувствуют, тем глубже будет интеграция.