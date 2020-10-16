Война в Карабахе, протесты в Белоруссии и кризис в Киргизии только усилят интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Сафранчук в комментарии РИА Новости

Суздальцев объяснил, почему членство Киргизии в ЕАЭС провоцирует антироссийские настроения © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что значительная часть этой нестабильности связана с социально-экономическими процессами, но чем больше будет экономических возможностей и экономической активности, тем стабильнее будут общества, и тем больше будет запас политической прочности.

Он также отметил, что при любой внутренней нестабильности в государствах постсоветского пространства всегда открывается возможность для вмешательства извне — прямого или непрямого, и в этом смысла ЕАЭС укрепляет суверенитет стран.

«Евразийская интеграция настолько важна для постсоветских государств, которые в ней участвуют, что без нее они были бы слабее. И в связи с этим была бы больше возможность для вмешательства, влияния на них внешних сил. В этом смысле евразийская интеграция укрепляет их суверенитет», — считает Сафранчук.

Политолог добавил, что ЕАЭС создавался не для того, чтобы не отгородиться от мира, а чтобы снизить риски глобализации, столь очевидные после кризиса 2008-2009 годов, и успешно в ней участвовать.