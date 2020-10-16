Ультиматум лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской стал ответом на визит президента Александра Лукашенко в СИЗО к задержанным представителям оппозиции. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Безпалько, такая позиция Тихановской стала реакцией на визит Лукашенко в СИЗО КГБ Белоруссии, где он провел встречу с фигурантами уголовных дел, заведенных в период президентской кампании.

С одной стороны, этот визит был расценен многими как попытка достичь компромисса между оппозицией и Лукашенко, а с другой, оппозиция испугалась того, что президент провернет хитрую комбинацию, отпустив заключенных, чтобы дискредитировать их, пояснил эксперт.

«Поэтому Тихановская сыграла на опережение. Если этих людей отпустят, она сможет заявить, что Лукашенко послушался ее ультиматума, пошел на уступки. Если не отпустит, то она сможет заявить, что Лукашенко не пошел на уступки, поэтому мы обостряем конфликт и выводим его на новый уровень», — отметил Безпалько.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.