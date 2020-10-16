Ранее Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».
По словам Корнилова, подобные требования звучат каждый день на всех белорусских протестах, поэтому он не понимает, что нового в этом плане объявила Тихановская.
«Все это ради "всеобщей забастовки", которая будет почему-то через 13 дней? Но, извините, штаб Тихановской объявил "всеобщую забастовку" в Белоруссии еще в середине августа. И с тех пор и штаб, и Тихановская не раз заявляли, что эта забастовка якобы идет… А когда эта забастовка остановилась, если Тихановская опять грозит этой всеобщей забастовкой?.. Так что, честно говоря, с ультиматумами уже явно какой-то творческий кризис наступил», — сказал политолог.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.