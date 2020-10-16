Опрос на региональных выборах Украины должен содержать вопросы местного значения, но не исключено, что власти попробуют превратить его в аналог референдума. Об этом украинский политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Опрос на выборах может стать для Зеленского весомым аргументом против радикалов - Бондаренко © Екатерина Чеснокова Владимир Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете». В то же время уточняется, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

По словам Бизяева, помимо Донбасса есть и другие общенациональные вопросы, требующие мнения со стороны общества, например, вопрос об открытии рынка земли.

«Но местные выборы — это немножечко не референдум… Местные выборы — это местные выборы (дорога, школа, канализация). Референдум — это немного другой смысловой ряд. Нужно понять, какие вопросы беспокоят общество, проанализировать их, вынести из этого первые два или первые три, по ним конкретно работать и потом уже выносить на референдум», — отметил политолог.

При этом он отметил, что совместить эти два инструмента можно, но он не знает, как это может быть реализовано.

Ранее глава комитета избирателей Украины Алексей Кошель раскритиковал инициативу Зеленского, сказав, что избирательный кодекс не содержит ни одного упоминания о каких-либо опросах. В то же время он допустил, что парламент на следующей неделе может собраться и принять соответствующие изменения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.