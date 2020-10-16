Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии сломать режим внешнего управления страны, соответственно и завершение войны в Донбассе от него не зависит. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

«Режим удержания власти» не позволяет Зеленскому заниматься реинтеграцией Донбасса - Бортник © стрингер Владимир Зеленский дал интервью телеканалу BBC, в котором заявил, что откажется от власти, если не добьется мира в Донбассе.

По мнению Рудякова, завершение войны вне компетенции Зеленского.

«Он мог бы теоретически попробовать что-то предпринять, если бы начал ломать режим внешнего контроля управления Украиной. Но он не в состоянии этого сделать, поскольку он приведен к власти благодаря внешнему контролю и олигархическим группам. Чтобы начать ломку этой системы, <…> ему нужны внутренние ресурсы, которых у него нет. Ни силовых, ни каких бы то ни было других», — заявил он.

Политолог подчеркнул, что украинский президент — марионетка и все его действия «проистекают из его марионеточной сущности».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.