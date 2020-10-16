Ранее Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
Эксперт пояснил, что предпосылкой такому заявлению определенно стала встреча Лукашенко с фигурантами уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании.
«Оппоненты увидели, что власть пошла на беспрецедентный шаг, и восприняли его как слабость. В результате на следующий же день после встречи в СИЗО «мирные акции» переформатировались в радикальные. Оппозиция решила попытаться дожать власть — вот суть нынешнего заявления Тихановской», — считает Лущ.
Что касается новой попытки массовых забастовок, добавил общественный деятель, то это возможно только в том случае, если у предприятий появятся проблемы с выплатой зарплат, а не по инициативе рабочих.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.