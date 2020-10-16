Причина ультиматума лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской состоит в слабости, которую продемонстрировало руководство страны. Об этом рассказал один из лидеров общественной организации «Союз» Сергей Лущ в комментарии «Вечерней Москве»

Белорусский эксперт сказал, когда в стране может начаться массовая забастовка рабочих © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что предпосылкой такому заявлению определенно стала встреча Лукашенко с фигурантами уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании.

«Оппоненты увидели, что власть пошла на беспрецедентный шаг, и восприняли его как слабость. В результате на следующий же день после встречи в СИЗО «мирные акции» переформатировались в радикальные. Оппозиция решила попытаться дожать власть — вот суть нынешнего заявления Тихановской», — считает Лущ.

Что касается новой попытки массовых забастовок, добавил общественный деятель, то это возможно только в том случае, если у предприятий появятся проблемы с выплатой зарплат, а не по инициативе рабочих.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.