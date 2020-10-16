Ранее в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября, однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
По словам Абзалова, в целом обострение в Карабахе — шанс для Москвы укрепить ослабленные позиции в регионе. Так, он считает, что премьер Армении Никол Пашинян, который в некоторой степени проводил антироссийскую политику, в ситуации конфликта понял, что Ереван «обречен» на взаимодействие с Москвой по экономическим и геополитическим причинам.
Что касается Азербайджана, то там в ближайшее время будет транзит власти, в связи с чем президенту Ильхаму Алиеву необходимы серьезные внешние позиции, в том числе по Карабаху. Москва в рамках этого транзита хотела бы, чтобы ее позиции тоже учитывались, подчеркнул Абзалов.
«Очевидно, что и там, и там есть внутриполитические особенности, связанные с пандемией и обострением противоречия, поэтому тайминги у нас достаточно жесткие. Нам необходимо эти вопросы решать в течение трех-четырех месяцев. То есть нам необходимо за три-четыре месяца сделать то, что мы не сделали за 20 лет, решить Карабахскую проблему», — заявил политолог.
В противном случае, по его словам,в феврале-марте конфликт серьезно обострится.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.