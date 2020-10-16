Для России опасность от милитаризации Эстонии и других стран Балтии заключается именно в создании военной инфраструктуры, которая может принять в десятки больше натовских военных, чем сейчас, причем в очень короткие по меркам ведения военных действий сроки. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в комментарии Baltnews

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин

В случае прямого военного конфликта в балтийском регионе, пояснил эксперт, инфраструктура на территории стран Прибалтики позволит обеспечить альянсу быструю переброску военных и техники.

«А в случае резкой эскалации вся эта инфраструктура позволяет перебросить к границам России очень значительное количество военных и военной техники стран НАТО, которые действительно будут угрожать Петербургу, Калининграду и даже Москве, поэтому в этом отношении опасность от милитаризации Прибалтики действительно есть», — отметил Носович.

Милитаризация реальна, как бы ни отрицали это в руководстве НАТО, и Россия как-то должна с этим бороться, резюмировал специалист.