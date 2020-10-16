С 25 апреля по 8 мая в Эстонии прошли учения «Весенний шторм», в которых приняли участие около 3,2 тыс. военнослужащих НАТО. Также, несмотря на пандемию коронавируса, альянс все же провел учения «Защитник Европы — 2020» в Польше.
В случае прямого военного конфликта в балтийском регионе, пояснил эксперт, инфраструктура на территории стран Прибалтики позволит обеспечить альянсу быструю переброску военных и техники.
«А в случае резкой эскалации вся эта инфраструктура позволяет перебросить к границам России очень значительное количество военных и военной техники стран НАТО, которые действительно будут угрожать Петербургу, Калининграду и даже Москве, поэтому в этом отношении опасность от милитаризации Прибалтики действительно есть», — отметил Носович.
Милитаризация реальна, как бы ни отрицали это в руководстве НАТО, и Россия как-то должна с этим бороться, резюмировал специалист.