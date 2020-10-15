Главы МИД ФРГ, Франции и Польши призвали Еврокомиссию разработать всеобъемлющий план экономической поддержки «демократической» Белоруссии, сообщает РИА Новости 15 октября со ссылкой на совместное заявление чиновников

Участники встречи «призывают Европейскую комиссию разработать всеобъемлющий план экономической поддержки демократической Белоруссии», говорится в документе.

Они обещают также заявили о готовности к «дальнейшим рестриктивным мерам, в том числе против учреждений и высокопоставленных чиновников, в том числе Лукашенко».

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Для этого ФРГ, Франция и Польша намерены принять дополнительные меры по поддержке «гражданского общества», которые затронут независимые СМИ, правозащитников и женские организации.

Деньги на это пока выделяет только Берлин, который ограничился одним миллионом евро. Париж и Варшава смогут сделать свой вклад позднее.

Как следует из документа, в качестве рычагов давления на Россию они намерены использовать обострение в Карабахе, ситуацию на востоке Украины, присоединение Крыма к РФ и отравление блогера Алексея Навального.