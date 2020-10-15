Участники встречи «призывают Европейскую комиссию разработать всеобъемлющий план экономической поддержки демократической Белоруссии», говорится в документе.
Они обещают также заявили о готовности к «дальнейшим рестриктивным мерам, в том числе против учреждений и высокопоставленных чиновников, в том числе Лукашенко».
В заявлении министров также отмечается, что власти их государств будут поддерживать оппозицию как внутри Белоруссии, так и «в изгнании в их борьбе за демократию».
Для этого ФРГ, Франция и Польша намерены принять дополнительные меры по поддержке «гражданского общества», которые затронут независимые СМИ, правозащитников и женские организации.
Деньги на это пока выделяет только Берлин, который ограничился одним миллионом евро. Париж и Варшава смогут сделать свой вклад позднее.
Как следует из документа, в качестве рычагов давления на Россию они намерены использовать обострение в Карабахе, ситуацию на востоке Украины, присоединение Крыма к РФ и отравление блогера Алексея Навального.