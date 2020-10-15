По его словам, из России Киргизия регулярно получает военно-техническую помощь.
«Недавно в рамках двустороннего договора нам поступили два транспортных самолета Ан-26, четыре вертолета и бронетехника», — сказал Омуралиев.
Глава Генштаба также отметил, что армия страны находится в боевой готовности и не будет принимать участие в политических событиях.
Таалайбек Омуралиев стал руководителем Генштаба 9 октября, сменив на этом посту Райимберди Дуйшенбиева, уволенного президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Сам Жээнбеков 15 октября заявил о своей отставке, хотя ранее обещал это сделать только после того, как обстановка в республике стабилизируется.
Массовые беспорядки в Бишкеке начались 5 октября. Когда на улицы вышли сторонники партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание Жогорку Кенеш и освободили из тюрьмы экс-президента Алмазбека Атамбаева и оппозиционного политика Садыра Жапарова. ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.