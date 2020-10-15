Приглашая украинцев поучаствовать в опросе в день местных выборов, президент Владимир Зеленский хочет прозондировать общественное мнение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Якубин: Зеленский должен не задавать вопросы, а давать украинцам ответы © Facebook, Алексей Якубин

«Это своеобразный зондаж некоторых общественных настроений, плюс политтехнологический трюк со стороны власти, со стороны Владимира Зеленского для того, как я понимаю, чтобы размыть тему местных выборов. Возможно, размыть низкий результат партии власти на местных выборах, своеобразно переключить повестку дня, чтобы люди больше говорили о вот этом зондаже, чем о партиях, о кандидатах, о программах», — сказал Алексей Якубин.

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Во вторник, 13 октября, Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов. Пока президент Украины Владимир Зеленский озвучил два из пяти вопросов. Первым вопросом станет необходимость введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах, вторым — возможность введения в Донбассе свободной экономической зоны.