«Мы можем подтвердить, что в настоящее время самолет "Белавиа" находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik», — цитирует агентство представителя компании Вольфганга Райнерта.
В компании при этом не смогли ответить, является ли этот борт действительно самолетом президента Белоруссии Александр Лукашенко, предложив обратиться по этому вопросу в «Белавиа».
Ранее оппозиционные белорусские СМИ сообщили, что рабочие Lufthansa Technik призвали своё руководство отказаться от его обслуживания, поскольку считают, что Лукашенко «вёл себя неправильно» в ходе избирательной компании и после неё.
В компании подчеркнули, что работы по всем самолетам клиентов ведутся в плановом режиме.
При этом в Lufthansa Technik отметили, что следуют действующим национальным и международным нормам экспортного контроля и следят за развитием событий в этой сфере.
Действующие контракты, которые отвечают всем правовым требованиям, будут реализованы в соответствии с договорами, подчеркнул Райнерт.