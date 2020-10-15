Немецкая компания Lufthansa Technik подтвердила, что получила на обслуживание борт белорусской компании «Белавиа», который белорусские оппозиционеры назвали «самолетом Лукашенко», сообщает РИА Новости 15 октября со ссылкой на пресс-службу компании

«Мы можем подтвердить, что в настоящее время самолет "Белавиа" находится в зоне обслуживания в Lufthansa Technik», — цитирует агентство представителя компании Вольфганга Райнерта.

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by Александр Лукашенко, предложив обратиться по этому вопросу в «Белавиа».

Ранее оппозиционные белорусские СМИ сообщили, что рабочие Lufthansa Technik призвали своё руководство отказаться от его обслуживания, поскольку считают, что Лукашенко «вёл себя неправильно» в ходе избирательной компании и после неё.

В компании подчеркнули, что работы по всем самолетам клиентов ведутся в плановом режиме.

При этом в Lufthansa Technik отметили, что следуют действующим национальным и международным нормам экспортного контроля и следят за развитием событий в этой сфере.

Действующие контракты, которые отвечают всем правовым требованиям, будут реализованы в соответствии с договорами, подчеркнул Райнерт.