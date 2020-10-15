Ситуацию в Киргизии может стабилизировать военный лидер, который подавит всех, с кем не сумеет договориться, но такой фигуры среди киргизской элиты не просматривается. Об этом в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

По его словам, киргизские силовики — плоть от плоти киргизской элиты, кроме того, у страны мало силового ресурса, чтобы «задавить разошедшихся политиканов с их частными армиями».

«Либо второй вариант — страна катится дальше, политики начинают выяснять отношения с использованием своих частных армий, подключается криминал, все это переходит в вялотекущую гражданскую войну», — сказал эксперт.

Скорее всего, стороны на первом этапе будут выяснять отношения в Бишкеке. Это будет разрушать экономику, социальную структуру общества, подтачивать единство страны. В конечном итоге все может вылиться в более крупные столкновения.

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Массовые беспорядки в Бишкеке начались 5 октября. Когда на улицы вышли сторонники партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание Жогорку Кенеш и освободили из тюрьмы экс-президента Алмазбека Атамбаева и оппозиционного политика Садыра Жапарова. ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября заявил о своей отставке, хотя ранее обещал это сделать только после того, как обстановка в республике стабилизируется.