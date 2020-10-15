Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что глава правительства Армении Никол Пашинян – ставленник американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом азербайджанский лидер заявил в параллельном интервью лидеров двух стран гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву

«Я часто говорю, что Пашинян — это продукт Сороса. И думаю, со мной согласятся все», — сказал Алиев.

Кроме того, по словам Алиева, именно с конфликта в Нагорном Карабахе, вспыхнувшего в 1988 году, начался развал Советского Союза.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой выступают Россия, Франция и США.

Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Баку. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.