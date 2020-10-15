Руководство Азербайджана прияло решение о наступлении в Карабахе под влиянием турецких властей. Об этом в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву рассказал премьер-минстр Армении Никол Пашинян

«Сейчас очевидно, что Турция — главный спонсор этой войны… По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха», — сказал Пашинян.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.