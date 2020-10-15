Сестра Марины Поплавской, известной участием в телепрограмме «Дизель-шоу», выступила против установки артистке памятника в парке Житомира. Об этом она написала в Facebook 15 октября

Украинка с бюстом-великаном посмеялась над коронавирусом в «Дизель Шоу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, планы установить фигуру Поплавской в сквере Житомира так, что с ней смогут сфотографироваться все желающие, являются насмешкой над памятью о погибшей.

Также она утверждает, что скульптура выполнена безвкусно и искажает образ Марианны (Марины) Поплавской как учителя, одаренной актрисы, гордости родителей, носителя католических традиций и члена Союза поляков в Житомирской области.

«Сейчас память превращается в развлекательный аттракцион. Парковая скульптура не имеет ничего общего с моим родным человеком. Этот памятник планируют установить в сквере Лятошинского, где уже установлен памятник Героям Небесной сотни. А предложение инициаторов сесть и сделать фото с фигурой Марины Поплавской выглядит как надругательство и посмешище», — написала Людмила Поплавская на своей странице в Facebook.

Марина Поплавская погибла в автокатастрофе два года назад, когда команда "Дизель шоу" возвращалась в Киев с гастролей.