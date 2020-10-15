Ввод миротворцев в Нагорный Карабах есть в базовых принципах по урегулированию конфликта, но пока эти принципы не согласованы и только обсуждаются. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ввод миротворческого контингента в Карабах или размещение там наблюдателей возможны только при обоюдном согласии Баку и Еревана.

«Вопрос введения миротворцев пока широко не обсуждался между Азербайджаном и Арменией. Поэтому пока неизвестно, кто войдет в их состав. В нынешних условиях, когда идет активная фаза военных действий, это немного рано. Но в этом вопросе должно учитываться слово Азербайджана, так как действия ведутся на территории Азербайджана», — считает Алиев.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.