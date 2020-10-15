Жители Донбасса посадили новый лес на Верховине, и место выбрали не случайно. Из-за того, что Карпаты «лысеют», в регионе все чаще стали происходить паводки и оползни, оставляющие местных жителей без домов.
«Стихия забирает у людей крышу над головой, а уж жители Донбасса знают, что такое — остаться без дома. Поэтому мы здесь. А продолжение акции будет уже на Луганщине, как только там подготовят почву для восстановления лесов. Мы все — одна страна!», — рассказал Сивохо.
Всего активисты вместе с жителями Карпат высадили 2,5 тысячи саженцев деревьев. Когда аналогичная акция пройдет на Донбассе, пока не сообщается.