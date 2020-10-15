Актер и экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо с командой Национальной платформы примирения и единства (НППЕ), в рамках акции «Деревья единства», отправился на Западную Украину, чтобы посадить деревья, сообщают Vesti.ua 15 октября

Жители Донбасса посадили новый лес на Верховине, и место выбрали не случайно. Из-за того, что Карпаты «лысеют», в регионе все чаще стали происходить паводки и оползни, оставляющие местных жителей без домов.

«Стихия забирает у людей крышу над головой, а уж жители Донбасса знают, что такое — остаться без дома. Поэтому мы здесь. А продолжение акции будет уже на Луганщине, как только там подготовят почву для восстановления лесов. Мы все — одна страна!», — рассказал Сивохо.