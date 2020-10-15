По мнению политолога, протестный потенциал в стране не уменьшится, поскольку власти каждый раз провоцируют протестующих на новые действия. После избиения вышедших на митинг всякий раз следуют ответные шаги.
Болкунец предположил, что противостояние в формате протестных акций может продолжаться достаточно долго, но однажды может и перерасти в полноценный гражданский конфликт.
Эксперт также отметил, что радикальные акции в отношении правоохранителей и сотрудников государственных СМИ неоправданны, но ответственность за накал страстей в обществе несет власть.
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