Как может развиваться ситуация с протестами в Белоруссии, рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец 15 октября в интервью изданию Украина.ру

По мнению политолога, протестный потенциал в стране не уменьшится, поскольку власти каждый раз провоцируют протестующих на новые действия. После избиения вышедших на митинг всякий раз следуют ответные шаги.

Белоруссия: новые акции протеста, «раскрытие» силовиков и причина, почему Москва дала кредит Минску © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Эксперт также отметил, что радикальные акции в отношении правоохранителей и сотрудников государственных СМИ неоправданны, но ответственность за накал страстей в обществе несет власть.

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