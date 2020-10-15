Председатель Жогорку Кенеш Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента после ухода с поста Сооронбая Жээнбекова, которые полагались ему по киргизскому законодательству, сообщает 24.kg со ссылкой на заявление главы парламента

«В связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — говорится в заявлении Каната Исаева.

Магия чисел. Почему президент Киргизии ушёл в отставку и что будет дальше © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Пост и.о. главы государства поспешил занять новоизбранный премьер Садыр Жапаров.

«Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие», — сказал Садыр Жапаров своим сторонникам, собравшимся в Бишкеке на Старой площади.

После чего он призвал собравшихся разойтись.