«В связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — говорится в заявлении Каната Исаева.
Парламентарий уточнил, что решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше.
Пост и.о. главы государства поспешил занять новоизбранный премьер Садыр Жапаров.
«Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие», — сказал Садыр Жапаров своим сторонникам, собравшимся в Бишкеке на Старой площади.
После чего он призвал собравшихся разойтись.