Главы МИД европейских стран 15 октября еще раз заявили, что с их точки зрения президент Белоруссии Александр Лукашенко не обладает легитимностью. Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано

Лукашенко: Мы с Путиным наконец поняли, что такое ОДКБ и для чего она нужна © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Но нет никакого точного графика. Настроены на то, чтобы второй список был подготовлен очень быстро. Полагаю, что речь может идти от нескольких дней до нескольких недель», — сказал Стано.

Представитель Борреля добавил, что рабочие группы уже приступили к составлению списка.

На днях экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская, которую литовский сейм признал президентом Белоруссии, предъявила ультиматум Александру Лукашенко. Действующий президент должен отказаться от власти, прекратить насилие на улицах и выпустить на свободу политзаключенных. В противном случае оппозиция начнет общенациональную забастовку с 26 октября.