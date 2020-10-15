По его словам, подготовка нового пакета санкций, куда включат Лукашенко, получила «зеленый свет».
«Но нет никакого точного графика. Настроены на то, чтобы второй список был подготовлен очень быстро. Полагаю, что речь может идти от нескольких дней до нескольких недель», — сказал Стано.
Представитель Борреля добавил, что рабочие группы уже приступили к составлению списка.
На днях экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская, которую литовский сейм признал президентом Белоруссии, предъявила ультиматум Александру Лукашенко. Действующий президент должен отказаться от власти, прекратить насилие на улицах и выпустить на свободу политзаключенных. В противном случае оппозиция начнет общенациональную забастовку с 26 октября.