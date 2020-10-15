Это связано с тем, считает эксперт, что в этой части республики отсутствует какое-то серьезное производство.
«Вообще я считаю важным провести реформу местного самоуправления и передать часть полномочий на уровень местных советов без концентрации их в руках центра», — указал Болкунец.
По его мнению, это важно для развития малых городов республики, чтобы столица не высасывала интеллектуальный потенциал, и чтобы была возможность для конкуренции в рамках регионального развития.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.