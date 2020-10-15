О возможных претендентах на освободившийся пост главы Киргизии рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру 15 октября

Грозин отметил, что с уходом президента роль премьер-министра в преддверии парламентской кампании становится доминирующей.

Кризис без конца. Что происходит в Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Поэтому президентом, по мнению Грозина, скорее всего, станет кто-то из старых политиков, кто сумеет достичь «хоть какой-то консолидации остальных».

Это может быть кто угодно, у кого хватит ресурсов, амбиций и бойцов, чтобы бороться за этот пост, заключил политолог.

Впрочем, сначала в стране должны пройти парламентские выборы, а потом президентские. Хотя Киргизия и движется к тому, что кандидату достаточно будет провозгласить себя президентом, отметил Грозин.

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