Грозин отметил, что с уходом президента роль премьер-министра в преддверии парламентской кампании становится доминирующей.
Тем временем есть большие сомнения по поводу легитимности назначения на этот пост Жапарова, он непрочно держится на посту. Желающих его сковырнуть — вагон и маленькая тележка, по словам эксперта.
Поэтому президентом, по мнению Грозина, скорее всего, станет кто-то из старых политиков, кто сумеет достичь «хоть какой-то консолидации остальных».
Это может быть кто угодно, у кого хватит ресурсов, амбиций и бойцов, чтобы бороться за этот пост, заключил политолог.
Впрочем, сначала в стране должны пройти парламентские выборы, а потом президентские. Хотя Киргизия и движется к тому, что кандидату достаточно будет провозгласить себя президентом, отметил Грозин.
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