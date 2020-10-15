Первую в мире вакцину от коронавируса презентовал президент РФ Владимир Путин, что не понравилось представителям глобальных корпораций, которые хотели сами обладать этим важным ресурсом, теперь они будут убеждать весь мир, что российская вакцина «недоработанная и опасная», рассказал писатель-фантаст Александр Гриценко в интервью изданию Украина.ру

«Война вакцин давно идет. Свои успехи укрупняют, как через увеличительное стекло, чужие преуменьшают, как будто смотришь в перевернутый бинокль. И ничего в этом странного нет, обыкновенный оскал капитализма, ничего личного — просто бизнес», — сказал писатель.

По его мнению, российскому обществу, в конце концов, придется привыкнуть к таким условиям, поскольку мы живем в эпоху капитализма, который ставит деньги выше человеческой жизни.

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Лукьяненко усомнился в том, что Украина примет от РФ вакцину от коронавируса © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» презентовал президент России Владимир Путин в августе текущего года. Однако политики ряда стран назвали российский препарат «недоработанным и опасным». В то же время более, чем 40 стран подали в адрес Российской Федерации запросы на покупку новой вакцины.

Работу над разработкой вакцины от COVID-19 продолжают и в других странах, в том числе — США и Китае.

В среду, 14 октября, Владимир Путин рассказал о регистрации еще одной российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».