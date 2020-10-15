«Война вакцин давно идет. Свои успехи укрупняют, как через увеличительное стекло, чужие преуменьшают, как будто смотришь в перевернутый бинокль. И ничего в этом странного нет, обыкновенный оскал капитализма, ничего личного — просто бизнес», — сказал писатель.
По его мнению, российскому обществу, в конце концов, придется привыкнуть к таким условиям, поскольку мы живем в эпоху капитализма, который ставит деньги выше человеческой жизни.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
На данный момент в мире зафиксировано 38,6 миллионов случаев заражения COVID-19. Более миллиона человек умерло, не справившись с вирусом.
Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» презентовал президент России Владимир Путин в августе текущего года. Однако политики ряда стран назвали российский препарат «недоработанным и опасным». В то же время более, чем 40 стран подали в адрес Российской Федерации запросы на покупку новой вакцины.
Работу над разработкой вакцины от COVID-19 продолжают и в других странах, в том числе — США и Китае.
В среду, 14 октября, Владимир Путин рассказал о регистрации еще одной российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».