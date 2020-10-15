Президент находится с рабочей поездкой в Черниговской области и принял участие в земельном форуме «Земля — народу», на котором он представил нового губернатора.
«Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут ставать главами областных государственных администраций. Я считаю, что это действительно очень важно», — цитирует президента УНИАН.
Отмечается, что основанием для увольнения Прокопенко стало поданное им заявление. Он объяснил свое решение отсутствием у него возможности формировать состав кандидатов в областной совет на местные выборы.
По данным украинских СМИ, Коваленко — активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики Стеця.
Она были избрана в Раду по списку партии «Слуга народа». С сентября 2019 года по апрель 2020 года Коваленко работала заместителем главы Офиса президента.
Позднее она заняла должность заместителя министра развития громад и территорий.