Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации, на место которого была назначена активистка Майдана и бывшая советница экс-министра Юрия Стеця Анна Коваленко. Об этом 15 октября сообщается на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского

Президент находится с рабочей поездкой в Черниговской области и принял участие в земельном форуме «Земля — народу», на котором он представил нового губернатора.

«Я хочу представить новую главу Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я уверен, что дальше все больше и больше женщин будут ставать главами областных государственных администраций. Я считаю, что это действительно очень важно», — цитирует президента УНИАН.

Порошенко №2. Как украинцы восприняли «английское» интервью Зеленского © president.gov.ua

По данным украинских СМИ, Коваленко — активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информационной политики Стеця.

Она были избрана в Раду по списку партии «Слуга народа». С сентября 2019 года по апрель 2020 года Коваленко работала заместителем главы Офиса президента.

Позднее она заняла должность заместителя министра развития громад и территорий.