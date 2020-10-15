Ранее журналисты издания Ziarul Național в своем расследовании сообщили, что основной целью августовской поездки в Грецию президента Игоря Додона была встреча с олигархом Владимиром Плахотнюком.
Возможно, полагает эксперт, Дондон пообещал не давать юридический ход каким-то материалам уголовных дел против олигарха, если Плахотнюк воздержится от организации массовых беспорядков.
«У Додона сейчас позиция сильнее, чем у Плахотнюка, и ему нет смысла встречаться ради своей капитуляции», — указал Вассерман.
В любом случае, добавил собеседник издания, для Москвы опасно обострение обстановки в Молдавии, поскольку рядом с ней находится Приднестровье, в значительной степени ориентированное на интересы русских.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.