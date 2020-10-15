Сегодня есть надежда на то, что по итогам президентских выборов в Молдавии, намеченных на 1 ноября, прозападной оппозиции не удастся организовать массовые беспорядки и отменить результаты голосования. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Ян Лисневский: Борьба за «воссоединение» Румынии и Молдавии стала бизнесом отдельных политиков © Sputnik / Osmatesco Игоря Додона была встреча с олигархом Владимиром Плахотнюком.

Возможно, полагает эксперт, Дондон пообещал не давать юридический ход каким-то материалам уголовных дел против олигарха, если Плахотнюк воздержится от организации массовых беспорядков.

«У Додона сейчас позиция сильнее, чем у Плахотнюка, и ему нет смысла встречаться ради своей капитуляции», — указал Вассерман.

В любом случае, добавил собеседник издания, для Москвы опасно обострение обстановки в Молдавии, поскольку рядом с ней находится Приднестровье, в значительной степени ориентированное на интересы русских.

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