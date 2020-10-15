Если федеральные каналы и дальше будут обсуждать личность Светланы Тихановской, вместо того чтобы рассказывать о реальных проблемах Белоруссии, Россия точно потеряет Белоруссию по украинскому образцу. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Они не «Беркут». Суздальцев о настроениях, которые царят в рядах белорусских силовиков © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

«Это такой сознательный самообман. Сами российские СМИ проводят антироссийскую кампанию в Белоруссии. Мы сознательно делаем из Белоруссии «Украину-2». Я не знаю, кто стимулирует такую политику, но она самоубийственна», — сетует Суздальцев.

Когда стал вопрос выбора между Александром Лукашенко и белорусским народом, Россия выбрала Лукашенко, и последствия этого нужно ожидать в ближайшие месяцы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.