Сто тонн гуманитарной помощи собрала армянская диаспора США. Рейс компании Qatar Airways должен был вылететь из Лос-Анджелеса и приземлиться в аэропорту Еревана.
«Qatar Airways проинформировал комитет гражданской авиации Армении об отмене рейса 14 октября. Самолет должен был пролететь через турецкое воздушное пространство, но Турция препятствует доставке гуманитарного груза в Армению», — говорится в сообщении.
По словам представителей Армении, это уже не первый случай, когда Анкара закрывает небо для рейсов в Армению.
Армянский комитет гражданской авиации сообщил о случившемся в Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.