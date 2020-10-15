Турция не пропустила через свое воздушное пространство самолет с гуманитарным грузом для пострадавших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом 15 октября сообщил Армянский комитет гражданской авиации, передает РИА Новости

Сто тонн гуманитарной помощи собрала армянская диаспора США. Рейс компании Qatar Airways должен был вылететь из Лос-Анджелеса и приземлиться в аэропорту Еревана.

«Qatar Airways проинформировал комитет гражданской авиации Армении об отмене рейса 14 октября. Самолет должен был пролететь через турецкое воздушное пространство, но Турция препятствует доставке гуманитарного груза в Армению», — говорится в сообщении.

Песков назвал условия появления миротворцев в Карабахе © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Армянский комитет гражданской авиации сообщил о случившемся в Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договрились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.