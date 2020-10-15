По итогам онлайн-заседания Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предложил украинскому парламенту вести в законы изменения, касающиеся призыва на срочную службу и обращения с утилизированным оружием, сообщается на портале Рады 15 октября

По итогам заседания Комитет порекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении и в целом законопроект о предоставлении сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отсрочки от призыва на срочную военную службу.

Арахамия хочет сократить украинскую армию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее, 14 октября, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак допустил в перспективе отмену призыва в армию. Он отметил, что для этого необходимо выполнить два условия: подготовить резерв и обучить всех граждан необходимым навыкам тактической медицины.