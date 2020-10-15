По итогам заседания Комитет порекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении и в целом законопроект о предоставлении сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отсрочки от призыва на срочную военную службу.
Помимо этого, в Комитете направили в парламент предложение пересмотреть статью 2 закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины» №3403. Предлагается урегулировать вопрос передачи боеприпасов Вооруженных сил Украины, подлежащих утилизации, заведениям физической культуры и спорта, в структуре которых есть отделения по пулевой стрельбе и/или биатлону.
Ранее, 14 октября, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак допустил в перспективе отмену призыва в армию. Он отметил, что для этого необходимо выполнить два условия: подготовить резерв и обучить всех граждан необходимым навыкам тактической медицины.