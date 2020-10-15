В Днепропетровской области представители депутата местного облсовета Владимира Роя напали на съемочную группу проекта журналистских расследований «Стоп коррупции», передает «РБК-Украина» 15 октября

В Одессе радикалы из «Нацкорпуса» напали на оппозиционного депутата и журналистов © Simon Peter Tiu / flickr

«На тот момент наша группа находилась на улице Леси Украинки, где мы снимали коптером виды села и дом одного из предполагаемых фигурантов расследования. Когда мы закончили и собирались, чтобы возвращаться, подъехал автомобиль Audi Q8, за рулем которого был депутат облсовета Владимир Рой. Сначала он заблокировал движение нашего автомобиля и выезд нашего транспорта. А затем пытался совершить наезд на члена съемочной группы», — рассказал пострадавший журналист Артем Поликовский.

По его словам, чуть позже на место прибыли молодые люди охранной фирмы в зеленой форме, балаклавах, без опознавательных знаков, которые сначала избили, а потом ограбили съемочную группу, забрав рабочую технику и личные вещи, среди которых были паспорт, документы, деньги, телефон, видеокамера, микрофон и сумка. Поликовский подчеркнул, что нападавшие действовали по приказу Роя.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Юридический отдел ОО «Стоп коррупции» готовит ходатайство на переквалификацию данной статьи на «угрозу или насилие в отношении журналиста».

«Мы понимаем, что такие действия были совершены в результате выполнения журналистами своей профессиональной деятельности, следовательно рассматриваем ключевой ст. 345/1. также мы усматриваем в данных действиях элементы ст. 178 УК "Разбой и нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием и совершенное группой лиц". Нами готовится обращение в МВД, Нацполицию Украины и офис Генпрокурора. Мы просим данные компетентные органы взять дело под свой личный контроль. Мы просим совершить все действия для установления нападавших и возвращения имущества журналистам», — заявила руководитель юридического департамента организации Роксолана Арийончик.

Владимир Рой — действующий депутат Днепропетровского облсовета. Он планирует продлить свои полномочия и снова баллотируется на ту должность на местных выборах, который пройдут 25 октября.