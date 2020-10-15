«В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производители тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременное старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах», — говорится в сообщении.
Самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия ТКЭ Луганской области — 56%, Днепропетровской области — 71%, Кировоградской области — 81%, Ивано-Франковской области — 82%, Донецкой области — 86%.
В компании утверждают, что начать подачу газа без решения проблем критических долгов они «не имеют юридической возможности».