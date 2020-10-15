По состоянию на 15 октября 2020 под угрозой своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах Украины, сообщили в компании «Нафтогаз»

«В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производители тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременное старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Из «Нафтогаза» увели 75 миллиардов, газ рекордно подорожал. Главное в экономике Украины 2-9 октября © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

В компании утверждают, что начать подачу газа без решения проблем критических долгов они «не имеют юридической возможности».