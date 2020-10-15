Известный спортивный телекомментатор Виктор Гусев поздравил главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко с победой над испанцами, сообщает Telegram-канал Украина.ру 15 октября

«Болел за Андрея, болел за Украину!» — написал Гусев в соцсети, передает Telegram-канал Украина.ру.

Комментатор дополнил поздравление фотографией со съемок фильма «Ржевский против Наполеона», где он сам рядом с Андреем Шевченко.

Зеленский отреагировал на сенсационную победу сборной Украины © Facebook, National Football Team Of Ukraine Тараса Шевченко, а Виктор Гусев комментировал Бородинское сражение. Роль Наполеона исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В 2011 году Гусев комментировал матч сборных Украины и России, когда гол Андрея Шевченко лишил российскую команду поездки на Евро-2000. С тех пор украинский футболист и российский комментатор успели подружиться, о чем Гусев неоднократно упоминал в интервью.