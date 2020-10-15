Экспертное сообщество Украины, комментируя сегодняшние обострение ситуации в Белоруссии, Киргизии и Нагорном Карабахе, разделилось на два лагеря. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник 15 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве»

«Мне кажется, ответ на этот вопрос должен дать нам понимание, куда движется ситуация в этой части», — указал Бортник.

Политолог считает, что все эти процессы являются следствием пандемии коронавируса и последующего за ним экономического кризиса, который привел к выплеску всех внутриполитических и внешнеполитических проблем государства.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»