Эксперт отметил, что одна часть этого сообщества радуется этим событиям, поскольку они доставляют проблемы России, а другая часть задается вопросом о том, уменьшится или увеличится влияние России в регионе после этих событий.
«Мне кажется, ответ на этот вопрос должен дать нам понимание, куда движется ситуация в этой части», — указал Бортник.
Политолог считает, что все эти процессы являются следствием пандемии коронавируса и последующего за ним экономического кризиса, который привел к выплеску всех внутриполитических и внешнеполитических проблем государства.
Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»