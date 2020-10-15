Президент Белоруссии Александр Лукашенко пользовался большим уважением всех постсоветских республик, поскольку он действительно много сделал для своей страны. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве»

«Проблема только в том, что население устало от Лукашенко. И Лукашенко расслабился. Ведь он уничтожил всю оппозицию. Ему даже не перед кем во время избирательной кампании было рассказывать о своих успехах. Была бы хотя бы виртуальная партия, был бы диалог, партия власти рассказывала бы о своих достижениях, был бы какой-то диалог. Был бы контроль за выборами. Может быть, набрали бы не 80%, а 60%, но было бы какое-то движение», — считает Царев.

По его мнению, общая проблема всех постсоветских государств состоит в том, что в обществе накапливается усталость от любой власти, но на смену ей приходят только силы, подконтрольные Западу.

Политик добавил, что успешнее всех проблему передачи власти пытается решить именно Россия, поскольку она меняет конституцию, у нее появляется оппозиция, и Лукашенко сейчас пытается идти по этому пути, хоть ему этого и не хочется.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»