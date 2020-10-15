Решение Москвы снять ограничения на поставки с трех украинских заводов демонстрирует конструктивный настрой российской стороны. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Эксперт сказал, снимет ли Украина санкции с российских компаний © Facebook, Ruslan Bortnik сказал представитель Кремля.

Ранее премьер России Михаил Мишустин выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в РФ товаров с трех украинских предприятий. Президент Владимир Путин эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что ограничения будут сняты с украинской компании «Брацлав» (производитель сельхозтехники, Винницкая область), Барского машиностроительного завода (Винницкая область) и Рубежанского картонно-тарного комбината (Луганская область).