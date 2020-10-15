«[Подобные решения] действительно демонстрируют, наверное, такой конструктивный настрой российской стороны в ответ на соответствующее обращение, которое, как вы знаете, было сделано одним из руководителей блока "За жизнь" [Виктором] Медведчуком, когда он недавно был здесь (в Москве — ред.)», — сказал представитель Кремля.
Ранее премьер России Михаил Мишустин выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на разрешение экспорта в РФ товаров с трех украинских предприятий. Президент Владимир Путин эту идею поддержал, отметив готовность к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами и предложив считать, что это первый шаг и жест доброй воли со стороны Москвы.
Ранее сообщалось, что ограничения будут сняты с украинской компании «Брацлав» (производитель сельхозтехники, Винницкая область), Барского машиностроительного завода (Винницкая область) и Рубежанского картонно-тарного комбината (Луганская область).