Эксперт напомнил, что после президентства Роберта Кочаряна ему на смену пришел бывший руководитель его штаба Серж Саргсян, но Кочарян де-факто продолжал руководить страной, пока Саргсян не захотел поменять конституцию и остаться в должности премьера.
«Но даже если бы они в тот момент нашли другую кандидатуру и начали двигать ее, уже бы не было такого недовольства в Армении. Уже бы Сорос не смог помочь Пашиняну прийти к власти. Пашинян не был бы благодарен тем европейским и американским структурам, которые помогли ему. В Армении самое большое посольство США», — указал Царев.
Политик добавил, что если бы Пашинян не проводил антироссийскую политику, Азербайджан не решился бы пойти на обострение в Карабахом.
Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»