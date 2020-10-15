Сегодняшние политические кризисы в странах бывшего СССР связаны с тем, что во всех этих странах существуют проблемы передачи власти. Это же касается и ситуации в Армении. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве»

«Но даже если бы они в тот момент нашли другую кандидатуру и начали двигать ее, уже бы не было такого недовольства в Армении. Уже бы Сорос не смог помочь Пашиняну прийти к власти. Пашинян не был бы благодарен тем европейским и американским структурам, которые помогли ему. В Армении самое большое посольство США», — указал Царев.

Политик добавил, что если бы Пашинян не проводил антироссийскую политику, Азербайджан не решился бы пойти на обострение в Карабахом.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»