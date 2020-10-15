«Офис евроинтеграции в Херсоне — это первый из пунктов евроинтеграции, ближе всего расположенный к Крымскому полуострову. Очень важно, чтобы каждый, кто приезжает в Херсонскую область через административную границу с Крымом, смог воспользоваться возможностями евроинтеграции, получить консультации и практическую информацию о курсе Украины в ЕС и его преимущества и возможности», — отметила Стефанишина.
По ее словам, среди ключевых направлений деятельности офиса — распространение знаний о европейском курсе Украины; увеличение бизнес контактов между предпринимателями Херсонщины и странами — членами ЕС.
Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что в ближайшие годы членство Украины в ЕС нереалистично. А депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович отмечал, что при нынешнем экономическом состоянии Украине не светит членство ни в Евросоюзе, ни в НАТО.