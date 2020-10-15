Жители Крыма смогут посетить первый региональный Офис европейской интеграции, открывшийся 15 октября в Херсоне. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина

Евроинтеграция наоборот: USAID поможет Украине продавать яблоки в Африку © Public domain

По ее словам, среди ключевых направлений деятельности офиса — распространение знаний о европейском курсе Украины; увеличение бизнес контактов между предпринимателями Херсонщины и странами — членами ЕС.

Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что в ближайшие годы членство Украины в ЕС нереалистично. А депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович отмечал, что при нынешнем экономическом состоянии Украине не светит членство ни в Евросоюзе, ни в НАТО.