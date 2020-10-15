Сегодня Россия оказалась в кольце пожаров и боевых действий. Эту ситуацию можно сравнить даже с началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве»

Сегодняшние политические кризисы в странах бывшего СССР связаны с тем, считает Царев, что во всех этих странах существуют проблемы передачи власти.

По его мнению, тот же президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очень многое для своей страны, но он расслабился, фактически уничтожил оппозицию, ему стало не перед кем рассказывать о своих успехах, и общество захотело его отставки.

Такая же ситуация, добавил политик, произошла в свое время в Армении, которая позволила прийти к власти Николу Пашиняну.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»