Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».
Безпалько отметил, что в определенной степени обострение может быть удобно и самому Лукашенко.
«Если бы кто-то из милиционеров был бы ранен и погиб, можно было бы применять против протестующих супержесткие меры, огнестрельное оружие, бросать в лагеря и так далее. В этом случае он может заявить, что отказывается от каких-либо компромиссов, не будет проводить конституционную реформу, пока не наведет в стране порядок. Поэтому парадоксальным образом и оппозиция, и Лукашенко будут играть на обострение», — пояснил эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.