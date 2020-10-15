И президент Белоруссии Александр Лукашенко, и оппозиция будут двигать ситуацию в стране к обострению, которое позволило бы им оправдать свои действия. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт описал сценарий, который приведет к обострению конфликта в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно выполнить до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом».

Безпалько отметил, что в определенной степени обострение может быть удобно и самому Лукашенко.

«Если бы кто-то из милиционеров был бы ранен и погиб, можно было бы применять против протестующих супержесткие меры, огнестрельное оружие, бросать в лагеря и так далее. В этом случае он может заявить, что отказывается от каких-либо компромиссов, не будет проводить конституционную реформу, пока не наведет в стране порядок. Поэтому парадоксальным образом и оппозиция, и Лукашенко будут играть на обострение», — пояснил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.