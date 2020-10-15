Если во время украинского кризиса России в основном противостояли американские спецслужбы, то сейчас на первый план этой борьбы выходит Великобритания. Об этом рассказал директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин 15 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» Владимир Зеленский встречался с главой британской разведки MI-6 Ричардом Муром не для того, чтобы познакомиться, а для того, чтобы согласовать свои действия в противостоянии с Россией.

«На первый план выходит Британия. Поэтому нужно понимать, где она работает, на какие кнопки нажимает и какие цели перед собой ставит», — указал Лепехин.

По его мнению, Россия в отличие от британских спецслужб сейчас не может осуществлять концептуальное управление значительной частью мира, потому что даже тем, кто вынужден им противостоять, непонятны их цели.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»